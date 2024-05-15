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В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях

Происшествия 13:15   15.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях

Около 13:12 в Харькове был слышен взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Об угрозе ударов баллистики предупредил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 13:15;

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