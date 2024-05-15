У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Близько 13:12 у Харкові було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.

Про загрозу ударів балістикою попередив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.