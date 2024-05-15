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У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Події 13:15   15.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Близько 13:12 у Харкові було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова та області бути в укриттях.

Про загрозу ударів балістикою попередив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 13:15;

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