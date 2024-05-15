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Жителям Харькова советуют быть в укрытиях: россияне опять атакуют КАБами

Происшествия 10:09   15.05.2024
Оксана Горун
Жителям Харькова советуют быть в укрытиях: россияне опять атакуют КАБами

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБов вражеской авиацией. Жители Харькова также в опасности.

«Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину», — предупредили в 09:24 в telegram Воздушных сил ВСУ.

Следом об угрозе атаки КАБами предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Жители города Харьков также направляйтесь к укрытию — вражеский КАБ в воздухе», — проинформировал генерал Сергей Мельник.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБов вражеской авиацией. Жители Харькова также в опасности".