Жителям Харькова советуют быть в укрытиях: россияне опять атакуют КАБами

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБов вражеской авиацией. Жители Харькова также в опасности.

«Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину», — предупредили в 09:24 в telegram Воздушных сил ВСУ.

Следом об угрозе атаки КАБами предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Жители города Харьков также направляйтесь к укрытию — вражеский КАБ в воздухе», — проинформировал генерал Сергей Мельник.