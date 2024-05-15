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Жителям Харкова радять бути в укриттях: росіяни знову атакують КАБами

Події 10:09   15.05.2024
Оксана Горун
Жителям Харкова радять бути в укриттях: росіяни знову атакують КАБами

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів ворожою авіацією. Мешканці Харкова також у небезпеці.

“Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину”, – попередили о 09:24 у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

Слідом про загрозу атаки КАБами попередив начальник Дергачівської ДВА Вячеслав Задоренко.

“Мешканці міста Харків також прямуйте до укриття – ворожий КАБ у повітрі”, – поінформував генерал Сергій Мельник.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 10:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів ворожою авіацією. Мешканці Харкова також у небезпеці".