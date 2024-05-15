Жителям Харкова радять бути в укриттях: росіяни знову атакують КАБами
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів ворожою авіацією. Мешканці Харкова також у небезпеці.
“Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину”, – попередили о 09:24 у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.
Слідом про загрозу атаки КАБами попередив начальник Дергачівської ДВА Вячеслав Задоренко.
“Мешканці міста Харків також прямуйте до укриття – ворожий КАБ у повітрі”, – поінформував генерал Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, кабы, Мельник, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів ворожою авіацією. Мешканці Харкова також у небезпеці".