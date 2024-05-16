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С-300 попала в общежитие в Харькове, куда переехали жители области – Терехов

Общество 12:07   16.05.2024
Виктория Яковенко
С-300 попала в общежитие в Харькове, куда переехали жители области – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о вечерних и ночных обстрелах города.

«Вечером были взрывы. Было повреждено здание общежития, туда попала российская ракета, предварительно С-300. К счастью, не было больших разрушений. Пострадали двое мужчин. Их забрала «скорая». Но очень многие были напуганы, потому что там находились люди, которые были вынуждены переехать из других районов Харьковской области. Что касается ночных обстрелов: было попадание двух ракет. Вообщем повреждены были за эти обстрелы 11 домов. Сейчас работают наши коммунальщики, чтобы устранить все эти разрушения», – сообщил мэр.

Напомним, о «прилете» в Харькове по микрорайону плотной жилой застройки мэр города Игорь Терехов сообщил около 20:00 15 мая. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что удар пришелся по Шевченковскому району. Травмированы два человека – мужчины 40 и 20 лет.

Также взрывы раздавались в городе около 00:10 16 мая. О пусках вражеских ракет предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал о вечерних и ночных обстрелах города.".