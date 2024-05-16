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В Харькове раздаются взрывы, россияне наносят удары ракетами

Происшествия 00:11   16.05.2024
Оксана Якушко
В Харькове раздаются взрывы, россияне наносят удары ракетами

Россияне атакуют Харьков с воздуха, про опасность сообщает бригадный генерал Сергей Мельник.

«Жители города Харькова и харьковской области не покидайте укрытия – пуски вражеских ракет!» — сообщил Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 00:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атакуют Харьков с воздуха, про опасность сообщает бригадный генерал Сергей Мельник.".