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У Харкові лунають вибухи, росіяни завдають удари ракетами

Події 00:11   16.05.2024
Оксана Якушко
У Харкові лунають вибухи, росіяни завдають удари ракетами

Росіяни атакують Харків з повітря, про небезпеку повідомляє бригадний генерал Сергій Мельник. 

“Мешканці міста Харкова та харківської області не залишайте укриття – пуски ворожих ракет!” – повідомив Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 00:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакують Харків з повітря, про небезпеку повідомляє бригадний генерал Сергій Мельник. ".