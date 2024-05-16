С-300 влучила у гуртожиток в Харкові, куди переїхали жителі області – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону проінформував про вечірні та нічні обстріли міста.
«Ввечері були вибухи. Була пошкоджена будівля гуртожитку, туди влучила російська ракета, попередньо, С-300. На щастя, не було великих руйнацій. Постраждали двоє чоловіків. Їх забрала «швидка». Але дуже багато людей були налякані, бо там перебували люди, які були вимушені переїхати з інших районів Харківської області. Що стосується нічних обстрілів: було влучання двох ракет. Взагалі пошкоджено було за ці обстріли 11 будинків. Зараз працюють наші комунальники, щоб усунути всі ці руйнації», – повідомив мер.
Нагадаємо, про «приліт» у Харкові по мікрорайону щільної житлової забудови мер міста Ігор Терехов повідомив близько 20:00 15 травня. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар прийшовся по Шевченківському району. Травмовані двоє людей – чоловіки 40 та 20 років.
Також вибухи лунали у місті близько 00:10 16 травня. Про пуски ворожих ракет попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жители, область, обстріл, общежитие, С-300, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону проінформував про вечірні та нічні обстріли міста.".