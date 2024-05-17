Выделили деньги на восстановление ТЭС, разбомбленую РФ под Харьковом – Шмыгаль

Более 1,5 млрд грн выделили сегодня для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области, объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В частности, 726 млн. грн. выделили для государственной компании «Центрэнерго» из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн – из фонда ликвидации последствий агрессии. Ожидаем максимальную эффективность в использовании этих средств. Работы должны проходить максимально быстро», — сообщил Шмигаль в своем ТГ-канале.