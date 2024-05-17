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Выделили деньги на восстановление ТЭС, разбомбленую РФ под Харьковом – Шмыгаль

Общество 13:40   17.05.2024
Оксана Якушко
Выделили деньги на восстановление ТЭС, разбомбленую РФ под Харьковом – Шмыгаль Фото: ТГ-канал Дениса Шмыгаля

Более 1,5 млрд грн выделили сегодня для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области, объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В частности, 726 млн. грн. выделили для государственной компании «Центрэнерго» из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн грн – из фонда ликвидации последствий агрессии. Ожидаем максимальную эффективность в использовании этих средств. Работы должны проходить максимально быстро», — сообщил Шмигаль в своем ТГ-канале.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 1,5 млрд грн выделили сегодня для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области, объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.".