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Виділили гроші на відновлення ТЕС, яку розбомбила РФ під Харковом – Шмигаль

Суспільство 13:40   17.05.2024
Оксана Якушко
Виділили гроші на відновлення ТЕС, яку розбомбила РФ під Харковом – Шмигаль

Понад 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відновлення Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській області, оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Зокрема, 726 млн грн було виділено для державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії. Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», – повідомив Шмигаль у своєму ТГ-каналі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відновлення Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській області, оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.".