Виділили гроші на відновлення ТЕС, яку розбомбила РФ під Харковом – Шмигаль
Понад 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відновлення Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській області, оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Зокрема, 726 млн грн було виділено для державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії. Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», – повідомив Шмигаль у своєму ТГ-каналі.
Читайте також: Як відновлюють ТЕЦ на Харківщині, яку розбомбили росіяни (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відновлення, гроші, Денис Шмыгаль, змиевская тэс, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Виділили гроші на відновлення ТЕС, яку розбомбила РФ під Харковом – Шмигаль»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 13:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відновлення Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській області, оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.".