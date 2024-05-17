Виділили гроші на відновлення ТЕС, яку розбомбила РФ під Харковом – Шмигаль

Понад 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відновлення Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській області, оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Зокрема, 726 млн грн було виділено для державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії. Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», – повідомив Шмигаль у своєму ТГ-каналі.