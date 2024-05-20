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Расширение территории эвакуации на Харьковщине пока не прогнозируем — ХОВА

Общество 11:45   20.05.2024
Оксана Горун
Расширение территории эвакуации на Харьковщине пока не прогнозируем — ХОВА

На Харьковщине продолжают эвакуировать людей из прифронтовых и приграничных населенных пунктов. По данным на утро 20 мая вывезли 10 573 человека.

«Ситуация с точки зрения линии столкновения почти стабильна. Сначала, как я называю, второго вторжения с северной границы, которое произошло в ночь с 9 на 10 мая, мы эвакуировали более 10,5 тысячи человек. Преимущественно это из Чугуевского и Харьковского районов, немого из Богодуховского. Перед тем мы провели эвакуацию на Купянском направлении. Пока расширение территории эвакуации мы не прогнозируем», — сообщил в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что 19 мая полицейские эвакуировали 45 человек из Волчанска, Бугаевки, села Белый Колодец, с. Волчанские Хутора, с. Украинское, с. Караическое. Еще семь человек вывезли из Купянска, сел Ковшаровка и Колодезное.

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала видео одной из эвакуаций, снятое спасателями от первого лица.

По вопросам эвакуации можно обращаться по телефону: 0-800-33-92-91 или на спецлинию полиции «102».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают эвакуировать людей из прифронтовых и приграничных населенных пунктов. По данным на утро 20 мая вывезли 10 573 человека".