Розширення території евакуації на Харківщині поки що не прогнозуємо – ХОВА
На Харківщині продовжують евакуйовувати людей із прифронтових та прикордонних населених пунктів. За даними на ранок 20 травня вивезли 10 573 особи.
“Ситуація з точки зору лінії зіткнення майже стабільна. Спочатку, як я називаю, другого вторгнення з північного кордону, що сталося в ніч з 9 на 10 травня, ми евакуювали понад 10,5 тисячі осіб. Переважно це з Чугуївського та Харківського району, трохи з Богодухівського. Перед тим ми здійснили евакуацію на Куп’янському напрямку. Наразі розширення території евакуації ми не прогнозуємо”, – повідомив у етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.
У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що 19 травня поліціянти евакуювали 45 людей з Вовчанська, Бугаївки, села Білий Колодязь, с. Вовчанські Хутори, с. Українське, с. Караїчне. Ще семеро людей вивезли з Куп’янська, сіл Ківшарівка та Колодязне.
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала відео однієї з евакуацій, що зняте рятувальниками від першої особи.
З питань евакуації можна звертатись за телефоном: 0-800-33-92-91 або на спецлінію поліції “102”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, евакуація, Нацполиция, новини Харкова, семенуха, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують евакуйовувати людей із прифронтових та прикордонних населених пунктів. За даними на ранок 20 травня вивезли 10 573 особи".