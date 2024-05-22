Live
  • Ср 22.05.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 39.81
  • EUR 43.26

В Харькове подешевели яйца и сахар — мэрия

Харьков 10:43   22.05.2024
Оксана Горун
В Харькове подешевели яйца и сахар — мэрия

Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета провел мониторинг цен в Харькове.

«Весной в торговых сетях города стоимость куриных яиц уменьшилась на 19%, сахара – на 5%, муки – на 3%. Так, цены на куриные яйца на рынках и супермаркетах составляют от 25 до 65 грн/10 шт. Сахар в среднем стоит от 26 до 29 грн/кг, а мука пшеничная высшего сорта – от 14,5 до 21 грн/кг», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

При этом подорожали подсолнечное масло, мясо и молоко.

«Стоимость подсолнечного масла выросла на 2,1%, свинины – на 1,7%, а молока коровьего пастеризованного – на 3,5%. Масло в среднем стоит 58,7 грн/850 г, окорока свинины – 178 грн/кг, молоко (2,5) – 38,5 грн/900 мл», — привели данные в мэрии.

Дефицита каких-либо основных продуктов в Харькове нет.

Читайте также: Цены на сезонные овощи в Харькове снизились – мэрия

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Орки утром были бы на окружной» — харьковский бизнесмен о провале бригады ТрО
«Орки утром были бы на окружной» — харьковский бизнесмен о провале бригады ТрО
22.05.2024, 11:05
Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил
Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил
21.05.2024, 06:54
Таинственный россиянин летел с президентом Ирана Раиси — Коваленко
Таинственный россиянин летел с президентом Ирана Раиси — Коваленко
22.05.2024, 10:20
Главные новости Харькова 22 мая: удар по Чугуеву, атаки в сторону Липцев
Главные новости Харькова 22 мая: удар по Чугуеву, атаки в сторону Липцев
22.05.2024, 11:43
Россияне прицельно бьют по детсадам на Харьковщине — ГСЧС (фото)
Россияне прицельно бьют по детсадам на Харьковщине — ГСЧС (фото)
22.05.2024, 11:26
36 млн грн для защитников Харькова выделили из бюджета Одессы
36 млн грн для защитников Харькова выделили из бюджета Одессы
22.05.2024, 11:54

Новости по теме:

11:38
Сегодня россияне уже дважды пытались наступать в сторону Липцев — Генштаб
11:26
Россияне прицельно бьют по детсадам на Харьковщине — ГСЧС (фото)
11:05
«Орки утром были бы на окружной» — харьковский бизнесмен о провале бригады ТрО
10:43
В Харькове подешевели яйца и сахар — мэрия
10:08
Атака на центр Чугуева: уже семь пострадавших — Синегубов (обновлено)

Вы читали новость: «В Харькове подешевели яйца и сахар — мэрия»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета провел мониторинг цен в Харькове".