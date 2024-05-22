В Харькове подешевели яйца и сахар — мэрия

Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета провел мониторинг цен в Харькове.

«Весной в торговых сетях города стоимость куриных яиц уменьшилась на 19%, сахара – на 5%, муки – на 3%. Так, цены на куриные яйца на рынках и супермаркетах составляют от 25 до 65 грн/10 шт. Сахар в среднем стоит от 26 до 29 грн/кг, а мука пшеничная высшего сорта – от 14,5 до 21 грн/кг», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

При этом подорожали подсолнечное масло, мясо и молоко.

«Стоимость подсолнечного масла выросла на 2,1%, свинины – на 1,7%, а молока коровьего пастеризованного – на 3,5%. Масло в среднем стоит 58,7 грн/850 г, окорока свинины – 178 грн/кг, молоко (2,5) – 38,5 грн/900 мл», — привели данные в мэрии.

Дефицита каких-либо основных продуктов в Харькове нет.