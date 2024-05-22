У Харкові подешевшали яйця та цукор – мерія
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради провів моніторинг цін у Харкові.
“Навесні в торгових мережах міста вартість курячих яєць зменшилась на 19%, цукру – на 5%, борошна – на 3%. Так, ціни на курячі яйця на ринках і в супермаркетах складають від 25 до 65 грн/10 шт. Цукор в середньому коштує від 26 до 29 грн/кг, а борошно пшеничне вищого ґатунку – від 14,5 до 21 грн/кг”, — повідомила пресслужба Харківської міськради.
При цьому подорожчали соняшникова олія, м’ясо та молоко.
“Вартість соняшникової олії зросла на 2,1%, свинини – на 1,7%, а молока коров’ячого пастеризованого – на 3,5%. Олія в середньому коштує 58,7 грн/850 г, окіст свинини – 178 грн/кг, молоко (2,5) – 38,5 грн/900 мл”, – навели дані в мерії.
Дефіциту якихось основних продуктів у Харкові немає.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: новини Харкова, цены, яйца;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета провел мониторинг цен в Харькове".