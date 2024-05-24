На Харьковщине 2 мужчин ранены из-за обстрелов, еще один – подорвался на мине
Фото: пресс-служба ХОВА
На Харьковщине эвакуируют жителей, которые ранены в результате боевых действий.
Медики 24 мая помогли трем жителям Харьковщины, которые получили ранения, сообщили в ХОВА.
В частности, с взрывными ранениями и повреждениями грудной клетки госпитализировали двух 66-летних мужчин из села Верхняя Писаревка.
Кроме того, с взрывным ранением и повреждением обеих голеней и правой ступни госпитализировали 69-летнего жителя Купянска. Мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете в лесополосе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, ранены, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине эвакуируют жителей, которые ранены в результате боевых действий.".