На Харьковщине 2 мужчин ранены из-за обстрелов, еще один – подорвался на мине

На Харьковщине эвакуируют жителей, которые ранены в результате боевых действий.

Медики 24 мая помогли трем жителям Харьковщины, которые получили ранения, сообщили в ХОВА.

В частности, с взрывными ранениями и повреждениями грудной клетки госпитализировали двух 66-летних мужчин из села Верхняя Писаревка.

Кроме того, с взрывным ранением и повреждением обеих голеней и правой ступни госпитализировали 69-летнего жителя Купянска. Мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете в лесополосе.