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На Харьковщине 2 мужчин ранены из-за обстрелов, еще один – подорвался на мине

Общество 14:36   24.05.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине 2 мужчин ранены из-за обстрелов, еще один – подорвался на мине Фото: пресс-служба ХОВА

На Харьковщине эвакуируют жителей, которые ранены в результате боевых действий.

Медики 24 мая помогли трем жителям Харьковщины, которые получили ранения, сообщили в ХОВА.

В частности, с взрывными ранениями и повреждениями грудной клетки госпитализировали двух 66-летних мужчин из села Верхняя Писаревка.

Кроме того, с взрывным ранением и повреждением обеих голеней и правой ступни госпитализировали 69-летнего жителя Купянска. Мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете в лесополосе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине эвакуируют жителей, которые ранены в результате боевых действий.".