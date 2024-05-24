Личности нескольких погибших из-за удара по Харькову установили по ДНК

Правоохранители установили личности всех работников типографии в Харькове, погибших из-за удара РФ 23 мая. Некоторых опознали по образцам ДНК.

В частности, 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться – это его мать. Она работала в типографии машинисткой. Еще одну ее коллегу также опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила ее 68-летняя мама, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Таким образом мы идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой. Наши эксперты работали с их дочерьми и подтвердили личности женщин. Благодаря образцам ДНК родного брата опознали и четвертую жертву», – добавил Бовлинов.

Единственный среди погибших мужчина работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И уже вечером взяли у них анализ.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники предприятия. В Холодногорском районе были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Предварительно, враг атаковал регион приблизительно 15 ракетами типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области.