Личности нескольких погибших из-за удара по Харькову установили по ДНК
Правоохранители установили личности всех работников типографии в Харькове, погибших из-за удара РФ 23 мая. Некоторых опознали по образцам ДНК.
В частности, 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться – это его мать. Она работала в типографии машинисткой. Еще одну ее коллегу также опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила ее 68-летняя мама, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Таким образом мы идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой. Наши эксперты работали с их дочерьми и подтвердили личности женщин. Благодаря образцам ДНК родного брата опознали и четвертую жертву», – добавил Бовлинов.
Единственный среди погибших мужчина работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И уже вечером взяли у них анализ.
Напомним, взрывы гремели в Харькове с 10:26. По данным облпрокуратуры, армия РФ нанесла удары по Харькову и Люботину. В Основянском районе Харькова ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Сообщалось о семи погибших и 21 — пострадавшем. Все они — работники предприятия. В Холодногорском районе были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Предварительно, враг атаковал регион приблизительно 15 ракетами типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории Белгородской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ДНК, загиблі, погибшие, полиция, типография, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили личности всех работников типографии в Харькове, погибших из-за удара РФ 23 мая. Некоторых опознали по образцам ДНК.".