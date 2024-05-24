Live
  • Пт 24.05.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Особи декількох загиблих через удар по друкарні в Харкові встановлювали за ДНК

Суспільство 12:43   24.05.2024
Вікторія Яковенко
Особи декількох загиблих через удар по друкарні в Харкові встановлювали за ДНК Фото: Сергій Болвінов

Правоохоронці встановили особи всіх працівників друкарні в Харкові, які загинули через удар РФ 23 травня. Деяких упізнали за зразками ДНК.

Зокрема, 26-річному харків’янину довелося надавати зразки ДНК, щоб впевнитися – це його матір. Вона працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу так само упізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала її 68-річна мама, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«В такий саме спосіб ми ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Наші експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок. Завдяки зразкам ДНК рідного брата упізнали і четверту жертву», – додав Бовлінов.

Єдиний серед загиблих чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечері взяли в них аналіз.

01

02

04
Фото: Сергій Болвінов

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 10:26. За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі Харкова ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сімох загиблих та 21 постраждалого. Усі вони – працівники підприємства. У Холодногірському районі було пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури. Попередньо, ворог атакував регіон приблизно 15 ракетами типу С-300 і С-400. Ударів було завдано з території Бєлгородської області.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Битва за Харків” зупинилася на північних околицях Липців – Коваленко
“Битва за Харків” зупинилася на північних околицях Липців – Коваленко
24.05.2024, 10:38
Особи декількох загиблих через удар по друкарні в Харкові встановлювали за ДНК
Особи декількох загиблих через удар по друкарні в Харкові встановлювали за ДНК
24.05.2024, 12:43
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська
41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська
22.05.2024, 17:38
На Харківщині горіла підстанція, ще одна – вимикалась з технологічних причин
На Харківщині горіла підстанція, ще одна – вимикалась з технологічних причин
24.05.2024, 12:17
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію та втрати ворога на Харківщині
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію та втрати ворога на Харківщині
24.05.2024, 11:48
Головні новини Харкова 24 травня: нічний удар по залізниці, що постраждала
Головні новини Харкова 24 травня: нічний удар по залізниці, що постраждала
24.05.2024, 12:20

Новини за темою:

18:25
П’яту жертву ракетного удару по Харкову 20 березня ідентифікували – Болвінов
21:16
Особи всіх згорілих живцем у Харкові встановили за допомогою ДНК-аналізу
11:13
Допомагав забити вікна: особу загиблого від удару по Харкову встановили за ДНК
00:51
Удар по «Новій пошті» під Харковом: усі загиблі – працівники підприємства
11:19
Удар по Грозі: кількість загиблих може зрости до 54 осіб – прокуратура

Ви читали новину: «Особи декількох загиблих через удар по друкарні в Харкові встановлювали за ДНК»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили особи всіх працівників друкарні в Харкові, які загинули через удар РФ 23 травня. Деяких упізнали за зразками ДНК.".