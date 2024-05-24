Особи декількох загиблих через удар по друкарні в Харкові встановлювали за ДНК
Правоохоронці встановили особи всіх працівників друкарні в Харкові, які загинули через удар РФ 23 травня. Деяких упізнали за зразками ДНК.
Зокрема, 26-річному харків’янину довелося надавати зразки ДНК, щоб впевнитися – це його матір. Вона працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу так само упізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала її 68-річна мама, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«В такий саме спосіб ми ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Наші експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок. Завдяки зразкам ДНК рідного брата упізнали і четверту жертву», – додав Бовлінов.
Єдиний серед загиблих чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечері взяли в них аналіз.
Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 10:26. За даними облпрокуратури, армія РФ завдала ударів по Харкову та Люботину. В Основ’янському районі Харкова ракети влучили по території друкарні. Сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про сімох загиблих та 21 постраждалого. Усі вони – працівники підприємства. У Холодногірському районі було пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури. Попередньо, ворог атакував регіон приблизно 15 ракетами типу С-300 і С-400. Ударів було завдано з території Бєлгородської області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ДНК, загиблі, поліція, типография, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили особи всіх працівників друкарні в Харкові, які загинули через удар РФ 23 травня. Деяких упізнали за зразками ДНК.".