На Харківщині 2 людей поранені через обстріли, ще одна – підірвалася на міні

На Харківщині евакуюють жителів, які поранені внаслідок бойових дій.

Медики 24 травня допомогли трьом жителям Харківщини, які зазнали поранень, повідомили в ХОВА.

Зокрема, з вибуховими пораненнями та пошкодженнями грудної клітини ушпиталили двох 66-річних чоловіків з села Верхня Писарівка.

Крім цього, з вибуховим пораненням та пошкодженням обох гомілок і правої ступні госпіталізували 69-річного жителя Куп’янська. Чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі в лісосмузі.

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