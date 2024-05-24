На Харківщині 2 людей поранені через обстріли, ще одна – підірвалася на міні
На Харківщині евакуюють жителів, які поранені внаслідок бойових дій.
Медики 24 травня допомогли трьом жителям Харківщини, які зазнали поранень, повідомили в ХОВА.
Зокрема, з вибуховими пораненнями та пошкодженнями грудної клітини ушпиталили двох 66-річних чоловіків з села Верхня Писарівка.
Крім цього, з вибуховим пораненням та пошкодженням обох гомілок і правої ступні госпіталізували 69-річного жителя Куп’янська. Чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі в лісосмузі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 14:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині евакуюють жителів, які поранені внаслідок бойових дій.".