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В Харькове снова раздаются взрывы

Происшествия 17:07   24.05.2024
Оксана Якушко
В Харькове снова раздаются взрывы

В Харькове серия взрывов, горожан призвали находиться в укрытиях. 

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мэр города Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 17:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове серия взрывов, горожан призвали находиться в укрытиях. ".