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У Харкові знову лунають вибухи

Події 17:07   24.05.2024
Оксана Якушко
У Харкові знову лунають вибухи

У Харкові серія вибухів, мешканців міста закликали перебувати в укриттях. 

“У Харкові було чути вибух. Будьте обережні!” – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 17:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові серія вибухів, мешканців міста закликали перебувати в укриттях. ".