Путін хоче, щоб Україна припинила вогонь на нинішніх лініях фронту – Reuters
Диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає нинішні лінії бойових дій, повідомили Reuters чотири російські джерела.
Три джерела, знайомі з дискусіями в оточенні Путіна, повідомили, що російський диктатор-ветеран висловив розчарування невеликій групі радників рішенням президента України Володимира Зеленського виключити переговори.
«Путін може боротися стільки, скільки потрібно, але він також готовий до припинення вогню – щоб заморозити війну», – сказало високопоставлене російське джерело, яке працювало з Путіним і знає переговори на найвищому рівні в Кремлі.
Він, як та інші, говорив за умов анонімності.
З цього приводу Reuters поговорило з п’ятьма людьми, які працюють або працювали з Путіним на високому рівні в політичному і діловому світі. П’яте джерело не коментувало заморозку війни на нинішніх фронтах.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на прохання про коментарі заявив, що глава Кремля неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита для діалогу для досягнення своєї мети, заявивши, що країна не хоче «вічної війни».
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 14:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає нинішні лінії бойових дій, повідомили Reuters чотири російські джерела. ".