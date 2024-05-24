Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters
Диктатор РФ Владимир Путин якобы готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которое признает нынешние линии боевых действий, сообщили Reuters четыре российских источника.
Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что российский диктатор-ветеран выразил разочарование небольшой группе советников решением президента Украины Владимира Зеленского исключить переговоры.
«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня – чтобы заморозить войну», – сказал высокопоставленный российский источник, который работал с Путиным и знает переговоры на высшем уровне в Кремле.
Он, как и другие, говорил на условиях анонимности.
По этому поводу Reuters поговорило в общей сложности с пятью людьми, которые работают или работали с Путиным на высоком уровне в политическом и деловом мире. Пятый источник не стал комментировать заморозку войны на нынешних фронтах.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу о комментариях заявил, что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога для достижения своих целей, заявив, что страна не хочет «вечной войны».
Читайте также: Путин хочет захватить Харьков, чтоб положить конец своему унижению – The Hill
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: Владимир Путин, война, заморозка, переговоры, рф;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 14:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Диктатор РФ Владимир Путин якобы готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которое признает нынешние линии боевых действий, сообщили Reuters четыре российских источника. ".