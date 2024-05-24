Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters

Диктатор РФ Владимир Путин якобы готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которое признает нынешние линии боевых действий, сообщили Reuters четыре российских источника.

Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что российский диктатор-ветеран выразил разочарование небольшой группе советников решением президента Украины Владимира Зеленского исключить переговоры.

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня – чтобы заморозить войну», – сказал высокопоставленный российский источник, который работал с Путиным и знает переговоры на высшем уровне в Кремле.

Он, как и другие, говорил на условиях анонимности.

По этому поводу Reuters поговорило в общей сложности с пятью людьми, которые работают или работали с Путиным на высоком уровне в политическом и деловом мире. Пятый источник не стал комментировать заморозку войны на нынешних фронтах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу о комментариях заявил, что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога для достижения своих целей, заявив, что страна не хочет «вечной войны».