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Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters

Мир 14:41   24.05.2024
Оксана Якушко
Путин хочет, чтоб Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта – Reuters

Диктатор РФ Владимир Путин якобы готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которое признает нынешние линии боевых действий, сообщили Reuters четыре российских источника. 

Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что российский диктатор-ветеран выразил разочарование небольшой группе советников решением президента Украины Владимира Зеленского исключить переговоры.

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня – чтобы заморозить войну», – сказал высокопоставленный российский источник, который работал с Путиным и знает переговоры на высшем уровне в Кремле.

Он, как и другие, говорил на условиях анонимности.

По этому поводу Reuters поговорило в общей сложности с пятью людьми, которые работают или работали с Путиным на высоком уровне в политическом и деловом мире. Пятый источник не стал комментировать заморозку войны на нынешних фронтах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу о комментариях заявил, что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога для достижения своих целей, заявив, что страна не хочет «вечной войны».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Диктатор РФ Владимир Путин якобы готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которое признает нынешние линии боевых действий, сообщили Reuters четыре российских источника. ".