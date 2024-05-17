Путин хочет захватить Харьков, чтоб положить конец своему унижению – The Hill

Диктатору Владимиру Путину нужна решительная победа в Харьковской области. Захвата заброшенных сел и городов уже недостаточно, он мечтает о Харькове. Издание The Hill сравнивает российское наступление на Харьковщину с осадой города Бастон в конце Второй мировой войны, которая закончилась фиаско для немецкой армии и стала последним наступлением для гитлеровцев.

Войска Гитлера в декабре 1944 года окружили этот бельгийский город, где базировались американские войска, и пытались взять его, чтобы обеспечить логистические пути.

Гитлер также считал, что Вермахт сможет окружить и уничтожить армию союзников, вынудив западных союзников пойти на мирные переговоры. Это позволило бы Германии сконцентрировать свои военные усилия против СССР на Востоке.

Генерал Энтони Маколифф и его 101-я воздушно-десантная дивизия, измученная и нуждающаяся в припасах, противостояла Пятой танковой армии Германии, которая превосходила американцев численностью почти в пять раз. Но «Кричащие орлы» удерживали осажденный город, несмотря на беспощадные атаки и жесточайший зимний шторм.

Эта смелая, возможно, отчаянная операция известна большинству американцев как «Битва за Арденн». Это было последнее крупное наступление немецкой армии.

Во многих отношениях Харьков теперь стал стратегическим городом, который диктатору Владимиру Путину необходимо захватить, чтобы предпринять попытку второго штурма столицы Киева. Если Кремль потерпит неудачу в этом предприятии, он отступит и попытается действовать в другом месте, полагая, что сосредоточение пехоты и артиллерии каким-то образом одержит победу.

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ ясно показало это. Привлекая в правительство своего главного экономиста, Путин настраивает РФ на затяжную войну против Украины и НАТО.

Харьков – второй по величине город Украины. Он находится в 30 километрах от российской границы, однако Москве так и не удалось захватить его в феврале и марте 2022 года.

Кремль намерен создать на Украине «санитарную зону» или «демилитаризованную буферную зону», чтобы «защитить российскую территорию от украинских ударов». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все начнется с захвата города Харькова.

Чтобы положить конец унижению, Путину нужна решительная победа в Харьковской области. Захвата заброшенных сел и городов уже будет недостаточно.

Фронт в Украине растянут до предела. ВСУ больше похожи на потрепанных бастардов Джорджа Коскимаки из Бастони. Сейчас они занимают оборонительные позиции в Волчанске, Сумах и Часовом Яру, чтобы продолжить борьбу, как это было раньше в Бахмуте и Авдеевке.

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли дал в феврале 2022 года Украине 72 часа. Прошло уже 27 месяцев. Украина уступает по численности и вооружению и по-прежнему отчаянно нуждается в стрелковом оружии и артиллерийских боеприпасах, несмотря на законопроект о финансировании военной помощи на сумму $61 миллиард, подписанный президентом Байденом 24 апреля. В Вашингтоне и Брюсселе отсутствует чувство срочности, пока Украина отбивается от бесконечных атак.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «США выделят новый пакет помощи Украине в ближайшие несколько дней». Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер повторил это заявление с поправкой уже на «ближайшие несколько недель».

Недели? Почему не часы? 18-й воздушно-десантный корпус армии США может развернуть Силы немедленного реагирования в любой точке мира за 18 часов, а администрация Байдена не может получить боеприпасы для переброски подразделений на Украине в течение трех недель?

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз говорит Байдену, что война уже здесь и что ему нужны боеприпасы прямо сейчас.

«Кредо рейнджера армии США» гласит: «Капитуляция – это не слово рейнджеров». Его нет и в украинском боевом духе. Украина продолжает наносить разрушительные удары по противнику – в апреле число убитых и раненых в боях россиян в среднем составило 900 человек в день. Но даже такое ужасное количество жертв не может остановить войну — скорее, оно истощает украинские боеприпасы и моральный дух.

Генерал Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки, считает, что российские атаки направлены на то, чтобы истощить и без того слабые военные резервы Украины и отвлечь их от боевых действий в других местах. В духе Бастон 2.0 он оценивает, что украинская армия вскоре сможет укрепить позиции и стабилизировать фронт.

Вместо того, чтобы молиться за улучшение погоды, как это делали союзники в Бастоне, Зеленскому просто нужна современная версия Red Ball Express, чтобы доставлять оружие и боеприпасы на фронт. Кроме того, Украине должны позволить использовать недавно приобретенные боеприпасы ATACMS для поражения целей на территории РФ, чтобы остановить поток российских войск до того, как они прибудут на поле боя. Для захватчиков не должно быть убежища. США должны позволить Украине успешно перехватывать российские силы, наносить удары по точкам запуска ракет и беспилотников, складам боеприпасов и топлива, центрам командования и контроля и районам сбора войск.

Как призывает бывший советник по национальной безопасности и генерал-лейтенант армии США в отставке Х.Р. Макмастер : «Пришло время предоставить Украине то, что ей нужно». Все, что меньше, просто «сумасшедшие».

Авторы статьи – полковник в отставке Джонатан Свит проработал 30 лет офицером военной разведки и с 2012 по 2014 год возглавлял отдел разведки Европейского командования США. Марк Тот пишет о национальной безопасности и внешней политике.