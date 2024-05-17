Путін хоче захопити Харків, щоб покласти край своєму приниженню – The Hill

Диктатору Володимиру Путіну потрібна рішуча перемога у Харківській області. Захоплення покинутих сіл і міст вже недостатньо, він мріє про Харків. Видання The Hill порівнює російський наступ на Харківщину з облогою міста Бастон наприкінці Другої світової війни, яка закінчилася фіаско для німецької армії та стала останнім наступом для гітлерівців.

Армія Гітлера у грудні 1944 року оточили це бельгійське місто, де базувалися американські війська, і намагалися взяти його, щоб забезпечити логістичні шляхи.

Гітлер також вважав, що Вермахт зможе оточити та знищити армію союзників, змусивши західних союзників піти на мирні переговори. Це дозволило б Німеччині сконцентрувати свої військові зусилля проти СРСР на Сході.

Генерал Ентоні Маколіфф і його 101-а повітряно-десантна дивізія, змучена та майже без запасів, протистояла П’ятій танковій армії Німеччини, яка перевершувала американців чисельністю майже в п’ять разів. Але «Орли, що кричать» утримували місто в облозі, попри нещадні атаки і найжорстокіший зимовий шторм.

Ця смілива запекла операція відома більшості американців як «Битва за Арденн». Це був останній великий наступ німецької армії.

У багатьох відносинах Харків тепер став стратегічним містом, яке диктатору Володимиру Путіну необхідно захопити, щоб спробувати другий штурм столиці Києва. Якщо Кремль зазнає невдачі в цьому заході, він відступить і спробує діяти в іншому місці, вважаючи, що зосередження піхоти та артилерії якимось чином переможуть.

Призначення Андрія Білоусова на посаду міністра оборони РФ підтверджує це. Залучаючи до уряду свого головного економіста, Путін налаштовує РФ на затяжну війну проти України та НАТО.

Харків – друге за величиною місто України. Він знаходиться за 30 кілометрів від російського кордону, проте Москві так і не вдалося захопити його в лютому та березні 2022 року.

Кремль має намір створити в Україні “санітарну зону” або “демілітаризовану буферну зону”, щоб “захистити російську територію від українських ударів”. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що все розпочнеться із захоплення Харкова.

Щоб покласти край приниженню, Путіну потрібна рішуча перемога у Харківській області. Захоплення покинутих сіл та міст вже буде недостатньо.

Фронт в Україні розтягнутий до краю. ЗСУ більше схожі на пошарпаних бастардів Джорджа Коскімакі з Бастона. Наразі вони займають оборонні позиції у Вовчанську, Сумах та Часовому Яру, щоб продовжити боротьбу, як це було раніше у Бахмуті та Авдіївці.

Колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі дав у лютому 2022 року Україні 72 години. Минуло вже 27 місяців. Україна поступається за чисельністю та озброєнням і, як і раніше, відчайдушно потребує стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів, попри законопроєкт про фінансування військової допомоги на суму $61 мільярд, підписаний президентом Байденом 24 квітня. У Вашингтоні та Брюсселі немає почуття терміновості, поки Україна відбивається від нескінченних атак.

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що «США виділять новий пакет допомоги Україні протягом найближчих кількох днів». Представник Держдепартаменту Метью Міллер повторив цю заяву з поправкою вже на найближчі кілька тижнів.

Тижнів? Чому не годин? 18-й повітрянодесантний корпус армії США може розгорнути Сили негайного реагування в будь-якій точці світу за 18 годин, а адміністрація Байдена не може передати боєприпаси для перекидання підрозділів в Україні протягом трьох тижнів?

Президент України Володимир Зеленський ще раз каже Байдену, що війна вже тут і що йому потрібні боєприпаси зараз.

“Кредо рейнджера армії США” говорить: “Капітуляція – це не слово рейнджерів”. Його немає й в українському бойовому дусі. Україна продовжує завдавати руйнівних ударів по противнику – у квітні кількість убитих та поранених у боях росіян у середньому становила 900 осіб на день. Але навіть така жахлива кількість жертв не може зупинити війну — швидше вона виснажує українські боєприпаси та моральний дух.

Генерал Кирило Буданов, голова української військової розвідки, вважає, що російські атаки спрямовані на те, щоб виснажити і так слабкі військові резерви України і відвернути їх від бойових дій в інших місцях. У дусі Бастон 2.0 він оцінює, що українська армія незабаром зможе зміцнити позиції та стабілізувати фронт.

Замість того, щоб молитися за покращення погоди, як це робили союзники у місті Бастон, Зеленському просто потрібна сучасна версія Red Ball Express, щоб доставляти зброю та боєприпаси на фронт. Крім того, Україні мають дозволити використовувати нещодавно придбані боєприпаси ATACMS для ураження цілей на території РФ, щоб зупинити потік російських військ до того, як вони прибудуть на поле бою. Для загарбників не повинно бути притулку. США мають дозволити Україні успішно перехоплювати російські сили, завдавати ударів по точках запуску ракет і безпілотників, складів боєприпасів та палива, центрам командування та контролю та районам збору військ.

Як закликає колишній радник з національної безпеки та генерал-лейтенант армії США у відставці Х.Р. Макмастер: «Настав час надати Україні те, що їй потрібне». Все, що менше, просто божевілля.

Автори статті – полковник у відставці Джонатан Світ пропрацював 30 років офіцером військової розвідки та з 2012 по 2014 рік очолював відділ розвідки Європейського командування США. Марк Той пише про національну безпеку та зовнішню політику.