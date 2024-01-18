Наркотики до Європи часто завозять через Антверпен у контейнерах із бананами

У порту бельгійського Антверпена, який називають головним кокаїновим портом Європи, за минулий рік конфіскували 116 тонн кокаїну. Це — рекорд, і при цьому влада Бельгії визнає, що знайти і вилучити їм вдається, ймовірно, лише 10-ту частину всього кокаїну, який надходить переважно з Південної Америки і розповсюджується потім по всій Європі, пише ВВС Україна.

“Такі обсяги [наркотиків] становлять гігантську загрозу для наших портів і міст, для сотень наших митників і докерів, а також для наших близьких”, — заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем.

Раніше чиновники бельгійської митниці, які відповідають за перехоплення наркотиків, визнали, що програють війну з могутніми наркокартелями.

Зрозуміти розпач влади неважко: довжина антверпенських доків 160 км, і на всьому цьому просторі тисячі суден розвантажують мільйони тонн вантажів, які потім розходяться по всьому континенту.

Це справжній конвеєр, причому кокаїнові барони вважають за краще ховати свій вантаж у швидкопсувних товарах, які не можна довго затримувати для перевірки. Улюбленим засобом перевезення наркотику залишаються контейнери з фруктами, особливо бананами.

За словами митників, наркоторговці враховують, що якусь частину їхнього товару виявлять, і додають ці втрати до своїх операційних розрахунків. І навіть з огляду на це, вони отримують величезні бариші.

2022 року обсяг конфіскованого в Бельгії кокаїну вперше перевищив 100 тонн.

Наркокартелі не оминають і сусідні Нідерланди з їхніми морськими портами, які теж перетворилися на важливий перевалковий пункт. Звідти наркотики переправляють далі до різних країн Європи, у тому числі до Великої Британії.

Торік у голландських портах конфіскували понад 59 тонн кокаїну. Найбільше з конфіскованого кокаїну – 27 тонн – надійшло туди з портів Еквадору.

Іншими великими постачальниками наркотику, який везуть морем переважно до Бельгії, а також Голландії та Іспанії, залишаються Панама і Колумбія.

Звісно, правоохоронні відомства Європи теж не сидять склавши руки. Так, минулого вівторка в Бельгії за підозрою в контрабанді наркотиків заарештували 22 людини, у тому числі трьох працівників поліції.

Під час обшуків у Брюсселі й Антверпені, за словами поліції, конфіскували великі суми готівкою, дорогі автомобілі та зброю.

Зараз у Бельгії триває суд над більш ніж 120 підозрюваними у злочинах, пов’язаних з наркотиками.

В Антверпені останні два роки розгорнулася ціла війна між бандами наркоторговців, а останні місяці сутички почалися і в столиці, Брюсселі. Часом страждають невинні люди.

Так, у січні 2023 року випадково застрелили 11-річну дівчинку. Іноді бандити спеціально обстрілюють будинки своїх конкурентів з підпільного бізнесу, щоб навести на них поліцію.

За словами високопосадовців Євросоюзу, рівень насильства, до якого вдаються злочинні угруповання, що займаються контрабандою наркотиків, можна порівняти з загрозою тероризму.

Причому ця загроза зачіпає навіть найвищих політиків і чиновників. Колишній міністр юстиції Бельгії Вінсент ван Квікенборн змушений був переховуватись на таємній квартирі після того, як поліція розкрила злочинну змову з метою його викрадення. Чинний прем’єр Нідерландів Марк Рютте перебуває під посиленою охороною через побоювання, що він може стати мішенню кокаїнових банд.