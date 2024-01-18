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Наркотики в Европу чаще всего завозят через Антверпен в контейнерах с бананами

Мир 15:02   18.01.2024
Оксана Якушко
Наркотики в Европу чаще всего завозят через Антверпен в контейнерах с бананами

В бельгийском порту Антверпена, который называют главным кокаиновым портом Европы, за прошлый год конфисковали 116 тонн кокаина. Это рекорд, и при этом власти Бельгии признают, что найти и изъять им удается, вероятно, лишь 10-ю часть всего кокаина, который поступает преимущественно из Южной Америки и распространяется затем по всей Европе, пишет ВВС Украина.

«Такие объемы [наркотиков] представляют гигантскую угрозу для наших портов и городов, для сотен наших таможенников и докеров, а также для наших близких», — заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Ранее чиновники бельгийской таможни, отвечающие за перехват наркотиков, признали, что проигрывают войну с могущественными наркокартелями.

Понять отчаяние властей нетрудно: протяженность антверпенских доков 160 км, и на всем этом пространстве тысячи судов разгружают миллионы тонн грузов, которые потом расходятся по всему континенту.

Это настоящий конвейер, причем кокаиновые бароны предпочитают прятать свой груз в скоропортящихся товарах, которые нельзя долго задерживать для проверки. Излюбленным средством перевозки наркотика остаются контейнеры с фруктами, особенно бананами.

По словам таможенников, наркоторговцы учитывают, что какую-то часть их товара обнаружат, и добавляют эти потери в свои операционные расчеты. И даже учитывая это, они получают огромные барыши.

В 2022 году объем конфискованного в Бельгии кокаина впервые превысил 100 тонн.

Наркокартели не обходят и соседние Нидерланды с их морскими портами, которые тоже превратились в важный перевалочный пункт. Оттуда наркотики переправляют дальше в разные страны Европы, в том числе в Великобританию.

В прошлом году в голландских портах конфисковали более 59 тонн кокаина. Больше всего из конфискованного кокаина – 27 тонн – поступило туда из портов Эквадора.
Другими крупными поставщиками наркотика, который везут по морю преимущественно в Бельгию, а также Голландию и Испанию, остаются Панама и Колумбия.

Конечно, правоохранительные ведомства Европы тоже не сидят сложа руки. Так, в минувший вторник в Бельгии по подозрению в контрабанде наркотиков арестовали 22 человека, в том числе троих сотрудников полиции.

Во время обысков в Брюсселе и Антверпене, по словам полиции, конфисковали большие суммы наличными, дорогие автомобили и оружие.

Сейчас в Бельгии продолжается суд над более чем 120 подозреваемыми в преступлениях, связанных с наркотиками.

В Антверпене последние два года развернулась целая война между бандами наркоторговцев, а последние месяцы схватки начались и в столице, Брюсселе. Иногда страдают невинные люди.

Так, в январе 2023 случайно застрелили 11-летнюю девочку. Иногда бандиты специально обстреливают дома своих конкурентов по подпольному бизнесу, чтобы навести на них полицию.

По словам чиновников Евросоюза, уровень насилия, к которому прибегают преступные группировки, занимающиеся контрабандой наркотиков, сравнимы с угрозой терроризма.

Причем эта угроза затрагивает даже высших политиков и чиновников. Бывший министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн вынужден был скрываться на тайной квартире после того, как полиция раскрыла преступный сговор с целью его похищения. Действующий премьер Нидерландов Марк Рютте находится под усиленной охраной из-за опасений, что он может стать мишенью кокаиновых банд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бельгийском порту Антверпена, который называют главным кокаиновым портом Европы, за прошлый год конфисковали 116 тонн кокаина. Это рекорд, и при этом власти Бельгии признают, что найти и изъять им удается, вероятно, лишь 10-ю часть всего кокаина, который поступает преимущественно из Южной Америки и распространяется затем по всей Европе, пишет ВВС Украина.".