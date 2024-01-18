Наркотики в Европу чаще всего завозят через Антверпен в контейнерах с бананами
В бельгийском порту Антверпена, который называют главным кокаиновым портом Европы, за прошлый год конфисковали 116 тонн кокаина. Это рекорд, и при этом власти Бельгии признают, что найти и изъять им удается, вероятно, лишь 10-ю часть всего кокаина, который поступает преимущественно из Южной Америки и распространяется затем по всей Европе, пишет ВВС Украина.
«Такие объемы [наркотиков] представляют гигантскую угрозу для наших портов и городов, для сотен наших таможенников и докеров, а также для наших близких», — заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.
Ранее чиновники бельгийской таможни, отвечающие за перехват наркотиков, признали, что проигрывают войну с могущественными наркокартелями.
Понять отчаяние властей нетрудно: протяженность антверпенских доков 160 км, и на всем этом пространстве тысячи судов разгружают миллионы тонн грузов, которые потом расходятся по всему континенту.
Это настоящий конвейер, причем кокаиновые бароны предпочитают прятать свой груз в скоропортящихся товарах, которые нельзя долго задерживать для проверки. Излюбленным средством перевозки наркотика остаются контейнеры с фруктами, особенно бананами.
По словам таможенников, наркоторговцы учитывают, что какую-то часть их товара обнаружат, и добавляют эти потери в свои операционные расчеты. И даже учитывая это, они получают огромные барыши.
В 2022 году объем конфискованного в Бельгии кокаина впервые превысил 100 тонн.
Наркокартели не обходят и соседние Нидерланды с их морскими портами, которые тоже превратились в важный перевалочный пункт. Оттуда наркотики переправляют дальше в разные страны Европы, в том числе в Великобританию.
В прошлом году в голландских портах конфисковали более 59 тонн кокаина. Больше всего из конфискованного кокаина – 27 тонн – поступило туда из портов Эквадора.
Другими крупными поставщиками наркотика, который везут по морю преимущественно в Бельгию, а также Голландию и Испанию, остаются Панама и Колумбия.
Конечно, правоохранительные ведомства Европы тоже не сидят сложа руки. Так, в минувший вторник в Бельгии по подозрению в контрабанде наркотиков арестовали 22 человека, в том числе троих сотрудников полиции.
Во время обысков в Брюсселе и Антверпене, по словам полиции, конфисковали большие суммы наличными, дорогие автомобили и оружие.
Сейчас в Бельгии продолжается суд над более чем 120 подозреваемыми в преступлениях, связанных с наркотиками.
В Антверпене последние два года развернулась целая война между бандами наркоторговцев, а последние месяцы схватки начались и в столице, Брюсселе. Иногда страдают невинные люди.
Так, в январе 2023 случайно застрелили 11-летнюю девочку. Иногда бандиты специально обстреливают дома своих конкурентов по подпольному бизнесу, чтобы навести на них полицию.
По словам чиновников Евросоюза, уровень насилия, к которому прибегают преступные группировки, занимающиеся контрабандой наркотиков, сравнимы с угрозой терроризма.
Причем эта угроза затрагивает даже высших политиков и чиновников. Бывший министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн вынужден был скрываться на тайной квартире после того, как полиция раскрыла преступный сговор с целью его похищения. Действующий премьер Нидерландов Марк Рютте находится под усиленной охраной из-за опасений, что он может стать мишенью кокаиновых банд.
Читайте также: Держал коноплю в банках. 5 кг наркотиков нашли у жителя Чугуева (фото)
- Категории: Мир, Общество; Теги: Антверпен, бельгия, кокаин, контейнер, наркотики, порт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Наркотики в Европу чаще всего завозят через Антверпен в контейнерах с бананами»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 15:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бельгийском порту Антверпена, который называют главным кокаиновым портом Европы, за прошлый год конфисковали 116 тонн кокаина. Это рекорд, и при этом власти Бельгии признают, что найти и изъять им удается, вероятно, лишь 10-ю часть всего кокаина, который поступает преимущественно из Южной Америки и распространяется затем по всей Европе, пишет ВВС Украина.".