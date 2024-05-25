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Тепло и облачно. Какой будет погода 26 мая в Харькове и области

Погода 20:34   25.05.2024
Оксана Якушко
Тепло и облачно. Какой будет погода 26 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 26 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:
Облачно с прояснениями.🌥
Ночью без осадков. ⭐️Днем без существенных осадков.🌤
Ветер северо-восточный ↙️, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с.
Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 20 — 25.

По городу:
Переменная облачность.
Ночью без осадков. ⭐️Днем без существенных осадков.🌤
Ветер северо-восточный ↙️, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с.
Температура воздуха ночью 9 — 11° тепла, днем 22 — 24º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".