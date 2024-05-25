Тепло и облачно. Какой будет погода 26 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 26 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Облачно с прояснениями.🌥

Ночью без осадков. ⭐️Днем без существенных осадков.🌤

Ветер северо-восточный ↙️, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с.

Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 20 — 25.

По городу:

Переменная облачность.

Ночью без осадков. ⭐️Днем без существенных осадков.🌤

Ветер северо-восточный ↙️, ночью 5 — 10 м/с, днем 9 — 14 м/с.

Температура воздуха ночью 9 — 11° тепла, днем 22 — 24º.