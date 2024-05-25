Тепло і хмарно. Якою буде погода 26 травня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 26 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Мінлива хмарність.🌥
Вночі без опадів. ⭐️Вдень без істотних опадів.🌤
Вітер північно-східний↙️, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с.
Температура повітря 🌡вночі 6 – 11° тепла, вдень 20 – 25.
По місту: Мінлива хмарність.🌥
Вночі без опадів. ⭐️Вдень без істотних опадів.🌤
Вітер північно-східний ↙️, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с.
Температура повітря 🌡вночі 9 – 11° тепла, вдень 22 – 24º.
Читайте також: Сонячна і тепла субота очікує на харків’ян: прогноз погоди на 25 травня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Тепло і хмарно. Якою буде погода 26 травня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 20:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".