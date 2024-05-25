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Тепло і хмарно. Якою буде погода 26 травня у Харкові та області

Погода 20:34   25.05.2024
Оксана Якушко
Тепло і хмарно. Якою буде погода 26 травня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 26 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність.🌥

Вночі без опадів. ⭐️Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північно-східний↙️, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡вночі 6 – 11° тепла, вдень 20 – 25.

По місту: Мінлива хмарність.🌥

Вночі без опадів. ⭐️Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північно-східний ↙️, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡вночі 9 – 11° тепла, вдень 22 – 24º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".