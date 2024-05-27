«Шли на Харьков»: воины ССО уничтожили 11 оккупантов, еще троих – взяли в плен
Операторы ССО ВСУ совершили успешный налет на вражеские позиции на Харьковщине. Воинам удалось уничтожить 11 оккупантов, еще троих — взяли в плен.
«Противник не успел прийти в себя, как на его позициях уже были операторы боевой группы Сил специальных операций. Как говорят наши побратимы, в таких ситуациях главное для противника – не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в «груз 200», — сообщили в Telegram-канале ССО.
Один из оккупантов, взятый в плен, рассказал: его взвод «шел на Харьков». Объяснить зачем, российский военный не смог, отметил, «что ему так сказали».
Еще один оккупант сообщил, что «на днях прибудет их подкрепление». Украинские воины заявили, что их уже ждут.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Операторы ССО ВСУ совершили успешный налет на вражеские позиции на Харьковщине. Воинам удалось уничтожить 11 оккупантов, еще троих — взяли в плен.".