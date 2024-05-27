«Йшли на Харків»: воїни ССО знищили 11 окупантів, трьох – взяли в полон

Оператори ССО ЗСУ здійснили успішний наліт на ворожі позиції на Харківщині. Воїнам вдалося знищити 11 окупантів, ще трьох – взяли у полон.

«Противник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій. Як кажуть наші побратими, у таких ситуаціях головне для противника – не опускати руки, адже тоді матиме шанс вижити і колись повернутися додому, а не перетворитися на «груз 200», – повідомили у телеграм-каналі ССО.

Один із окупантів, якого взяли у полон, розповів: його взвод «йшов на Харків». Пояснити навіщо, російський військовий не зміг, зазначив, що «йому так сказали».

Ще один окупант повідомив, що «на днях прибуде їхнє підкріплення». Українські воїни заявили, що їх вже чекають.