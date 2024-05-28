26 пожаров в экосистемах возникли на Харьковщине за сутки

Основная причина пожаров — вражеские обстрелы, а также — человеческая халатность, сообщили в ГСЧС.

«В минувшие сутки огнеборцы ликвидировали 26 пожаров в экосистемах, из них девять в лесных массивах на общей площади около 445 га. Основные причины — вражеские обстрелы и человеческая халатность», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Девять пожаров за сутки на Харьковщине вызывали россияне: в Холодногорском районе города Харькова, а также в Изюмском, Купянском и Харьковском районах области.

В Харькове причиной пожара стали российские управляемые авиабомбы. Они ударили по гражданскому предприятию.

«В результате взрыва разрушена крыша производственного цеха. Возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. По предварительным данным, один человек погиб и 12 пострадали. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС. Ночью оккупанты ударили по поселку Боровая Изюмского района. Там горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Пострадал 70-летний мужчина», — сообщили спасатели.