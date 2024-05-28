26 пожаров в экосистемах возникли на Харьковщине за сутки
Основная причина пожаров — вражеские обстрелы, а также — человеческая халатность, сообщили в ГСЧС.
«В минувшие сутки огнеборцы ликвидировали 26 пожаров в экосистемах, из них девять в лесных массивах на общей площади около 445 га. Основные причины — вражеские обстрелы и человеческая халатность», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Девять пожаров за сутки на Харьковщине вызывали россияне: в Холодногорском районе города Харькова, а также в Изюмском, Купянском и Харьковском районах области.
В Харькове причиной пожара стали российские управляемые авиабомбы. Они ударили по гражданскому предприятию.
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«В результате взрыва разрушена крыша производственного цеха. Возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. По предварительным данным, один человек погиб и 12 пострадали. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС. Ночью оккупанты ударили по поселку Боровая Изюмского района. Там горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Пострадал 70-летний мужчина», — сообщили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, пожары в экосистемах;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основная причина пожаров — вражеские обстрелы, а также — человеческая халатность, сообщили в ГСЧС".