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26 пожеж в екосистемах виникли на Харківщині за добу

Події 09:03   28.05.2024
Оксана Горун
26 пожеж в екосистемах виникли на Харківщині за добу

Основна причина пожеж – ворожі обстріли, а також – людська недбалість, повідомили в ДСНС.

“Минулої доби вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах, з них 9 в лісових масивах на загальній площі близько 445 га. Основні їхні причини — ворожі обстріли та людська недбалість”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Дев’ять пожеж за добу на Харківщині викликали росіяни: у Холодногірському районі міста Харкова, а також в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

У Харкові причиною пожежі стали російські авіабомби. Вони вдарили по цивільному підприємству.

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“Внаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За попередніми даними одна особа загинула та 12 постраждало. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались три одиниці техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. Вночі окупанти вдарили по селищу Борова Ізюмського району. Там горіли два житлових будинки та господарчі споруди. Постраждав 70-річний чоловік, – повідомили рятувальники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 09:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основна причина пожеж – ворожі обстріли, а також – людська недбалість, повідомили в ДСНС".