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17 постраждалих і загибла: Синєгубов – про наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:42   28.05.2024
Оксана Горун
17 постраждалих і загибла: Синєгубов – про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 28 травня поінформував, що накоїли російські терористи на Харківщині за добу.

Найбільша кількість постраждалих – у Харкові. Його продовжують тероризувати ударами авіабомб, що планують. 28 травня УМПБ Д-30 вдарили по Холодногірському та Шевченківському районах.

“Пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль. Пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини та ін. Загинула жінка. Поранені 13 людей”, — повідомив Синєгубов.

Ще двоє поранених – у селі Землянки Чугуївського району. По ньому били з дрона, поранені – цивільні чоловіки.

70-річний чоловік постраждав від удару по Боровій о 23:05. Там горіли приватні будинки.

Ще одна постраждала – у селі Мартове Чугуївського району. Там пошкоджені чотири будинки.

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Внаслідок удару КАБу по Липцях зруйновано та пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. У селі Новоосинове Курилівської громади горів будинок та господарча споруда. Там обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 28 травня поінформував, що накоїли російські терористи на Харківщині за добу".