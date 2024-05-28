17 постраждалих і загибла: Синєгубов – про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 28 травня поінформував, що накоїли російські терористи на Харківщині за добу.

Найбільша кількість постраждалих – у Харкові. Його продовжують тероризувати ударами авіабомб, що планують. 28 травня УМПБ Д-30 вдарили по Холодногірському та Шевченківському районах.

“Пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль. Пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини та ін. Загинула жінка. Поранені 13 людей”, — повідомив Синєгубов.

Ще двоє поранених – у селі Землянки Чугуївського району. По ньому били з дрона, поранені – цивільні чоловіки.

70-річний чоловік постраждав від удару по Боровій о 23:05. Там горіли приватні будинки.

Ще одна постраждала – у селі Мартове Чугуївського району. Там пошкоджені чотири будинки.

Внаслідок удару КАБу по Липцях зруйновано та пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. У селі Новоосинове Курилівської громади горів будинок та господарча споруда. Там обійшлося без постраждалих.