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Нічний удар по Боровій на Харківщині: є поранений, згоріли два будинки (фото)

Події 07:43   28.05.2024
Оксана Горун
Нічний удар по Боровій на Харківщині: є поранений, згоріли два будинки (фото) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

О 23:05 27 травня армія РФ вдарили по Боровій Ізюмського району.

Горіли два житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями. За іншою адресою виникла пожежа на відділенні “Нової Пошти”, – повідомив вранці 28 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Фото: пожежа у Боровій після прильоту 27 травня 2024 2
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Зазначимо, протягом практично всієї ночі в Харкові та області тривала повітряна тривога. Короткий відбій дали о 23:54. Проте вже о 00:22 тривогу відновили. Вона актуальна й станом на 7:40 ранку.

Фото: пожежа у Боровій після прильоту 27 травня 2024
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

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Фото: пожежа у Боровій після прильоту 27 травня 2024 4
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 07:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 23:05 27 травня армія РФ вдарили по Боровій Ізюмського району".