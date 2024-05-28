Нічний удар по Боровій на Харківщині: є поранений, згоріли два будинки (фото)

О 23:05 27 травня армія РФ вдарили по Боровій Ізюмського району.

“Горіли два житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями. За іншою адресою виникла пожежа на відділенні “Нової Пошти”, – повідомив вранці 28 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, протягом практично всієї ночі в Харкові та області тривала повітряна тривога. Короткий відбій дали о 23:54. Проте вже о 00:22 тривогу відновили. Вона актуальна й станом на 7:40 ранку.