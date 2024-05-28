Нічний удар по Боровій на Харківщині: є поранений, згоріли два будинки (фото)
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
О 23:05 27 травня армія РФ вдарили по Боровій Ізюмського району.
“Горіли два житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями. За іншою адресою виникла пожежа на відділенні “Нової Пошти”, – повідомив вранці 28 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Зазначимо, протягом практично всієї ночі в Харкові та області тривала повітряна тривога. Короткий відбій дали о 23:54. Проте вже о 00:22 тривогу відновили. Вона актуальна й станом на 7:40 ранку.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 07:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 23:05 27 травня армія РФ вдарили по Боровій Ізюмського району".