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Головні новини Харкова 28 травня: як минула ніч

Події 07:02   28.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 28 травня: як минула ніч

Основні новини Харкова – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:02

Повітряна тривога вночі в Харкові припинялася лише на пів години

Протягом практично всієї ночі в Харкові тривала повітряна тривога. Короткий відбій дали о 23:54. Проте вже о 00:22 тривогу відновили. Вона актуальна й станом на 7:00 ранку. Повітряні сили ЗСУ одразу після опівночі попереджали про ракетну небезпеку.

Над південними та центральними областями України кружляли “шахеди”. Під ранок ПС ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації.

У Харкові вночі обійшлося без вибухів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 07:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини Харкова – у хроніці МГ “Об’єктив”".