Головні новини Харкова 28 травня: як минула ніч
Основні новини Харкова – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:02
Повітряна тривога вночі в Харкові припинялася лише на пів години
Протягом практично всієї ночі в Харкові тривала повітряна тривога. Короткий відбій дали о 23:54. Проте вже о 00:22 тривогу відновили. Вона актуальна й станом на 7:00 ранку. Повітряні сили ЗСУ одразу після опівночі попереджали про ракетну небезпеку.
Над південними та центральними областями України кружляли “шахеди”. Під ранок ПС ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації.
У Харкові вночі обійшлося без вибухів.
Читайте також: Сьогодні 28 травня: який день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, новини Харкова, ночь, тревога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 28 травня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 07:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини Харкова – у хроніці МГ “Об’єктив”".