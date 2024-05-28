Головні новини Харкова 28 травня: як минула ніч

Основні новини Харкова – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:02

Повітряна тривога вночі в Харкові припинялася лише на пів години

Протягом практично всієї ночі в Харкові тривала повітряна тривога. Короткий відбій дали о 23:54. Проте вже о 00:22 тривогу відновили. Вона актуальна й станом на 7:00 ранку. Повітряні сили ЗСУ одразу після опівночі попереджали про ракетну небезпеку.

Над південними та центральними областями України кружляли “шахеди”. Під ранок ПС ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації.

У Харкові вночі обійшлося без вибухів.