Бої біля Липців тривають, Вовчанськ руйнують КАБами – Генштаб на 16:30
Два бойові зіткнення тривали біля села Липці на півночі Харківщини станом на 16.30, а Вовчанськ продовжують руйнувати КАБами, повідомив Генштаб ЗСУ.
Шість бомб скинув ворог на Вовчанськ від початку поточної доби. Разом з тим, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам.
На Куп’янському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Десять ворожих спроб просунутися українські воїни відбили. Тривали бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, купянское направление, липцы, обстріли, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 18:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два бойові зіткнення тривали біля села Липці на півночі Харківщини станом на 16.30, а Вовчанськ продовжують руйнувати КАБами, повідомив Генштаб ЗСУ".