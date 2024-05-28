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Бої біля Липців тривають, Вовчанськ руйнують КАБами – Генштаб на 16:30

Події 18:04   28.05.2024
Олена Нагорна
Бої біля Липців тривають, Вовчанськ руйнують КАБами – Генштаб на 16:30

Два бойові зіткнення тривали біля села Липці на півночі Харківщини станом на 16.30, а Вовчанськ продовжують руйнувати КАБами, повідомив Генштаб ЗСУ.

Шість бомб скинув ворог на Вовчанськ від початку поточної доби. Разом з тим, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам.

На Куп’янському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Десять ворожих спроб просунутися українські воїни відбили. Тривали бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.

Читайте також: Бої в районі Липців, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку: зведення ГШ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 18:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два бойові зіткнення тривали біля села Липці на півночі Харківщини станом на 16.30, а Вовчанськ продовжують руйнувати КАБами, повідомив Генштаб ЗСУ".