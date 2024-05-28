Бої біля Липців тривають, Вовчанськ руйнують КАБами – Генштаб на 16:30

Два бойові зіткнення тривали біля села Липці на півночі Харківщини станом на 16.30, а Вовчанськ продовжують руйнувати КАБами, повідомив Генштаб ЗСУ.

Шість бомб скинув ворог на Вовчанськ від початку поточної доби. Разом з тим, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам.

На Куп’янському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Десять ворожих спроб просунутися українські воїни відбили. Тривали бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.