Бои у Липцев продолжаются, Волчанск разрушают КАБами — Генштаб на 16:30

Два боевых столкновения продолжались возле села Липцы на севере Харьковщины по состоянию на 16:30, а Волчанск продолжают разрушать КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.

Шесть бомб сбросил враг на Волчанск с начала текущих суток. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам.

На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений. Десять вражеских попыток продвинуться украинские воины отбили. Продолжались бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.