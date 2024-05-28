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Бои у Липцев продолжаются, Волчанск разрушают КАБами — Генштаб на 16:30

Происшествия 18:04   28.05.2024
Елена Нагорная
Бои у Липцев продолжаются, Волчанск разрушают КАБами — Генштаб на 16:30

Два боевых столкновения продолжались возле села Липцы на севере Харьковщины по состоянию на 16:30, а Волчанск продолжают разрушать КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.

Шесть бомб сбросил враг на Волчанск с начала текущих суток. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам.

На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений. Десять вражеских попыток продвинуться украинские воины отбили. Продолжались бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.

Читайте также: Бои в районе Липцев, удары КАБ, атаки на Купянском направлении: сводка ГШ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 18:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два боевых столкновения продолжались возле села Липцы на севере Харьковщины по состоянию на 16:30, а Волчанск продолжают разрушать КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.".