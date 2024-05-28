Бои у Липцев продолжаются, Волчанск разрушают КАБами — Генштаб на 16:30
Два боевых столкновения продолжались возле села Липцы на севере Харьковщины по состоянию на 16:30, а Волчанск продолжают разрушать КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.
Шесть бомб сбросил враг на Волчанск с начала текущих суток. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам.
На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений. Десять вражеских попыток продвинуться украинские воины отбили. Продолжались бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, липцы, обстрелы, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два боевых столкновения продолжались возле села Липцы на севере Харьковщины по состоянию на 16:30, а Волчанск продолжают разрушать КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.".