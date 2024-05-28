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У якому стані постраждалі від ударів по Харкову 25 і 27 травня: дані ХОВА

Суспільство 11:11   28.05.2024
Вікторія Яковенко
У якому стані постраждалі від ударів по Харкову 25 і 27 травня: дані ХОВА

У ХОВА повідомили про стан постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харкова 25 травня і 27 числа.

Зокрема, після обстрілів міста 25 травня в лікарнях залишається 20 постраждалих. Дві людини досі – у тяжкому стані. Один з постраждалих – у вкрай тяжкому стані з негативною динамікою.

13-річного хлопчика, який отримав осколкові поранення в центрі міста виписали додому.

Після обстрілів Харкова 27 травня шпиталізовані 8 людей. Троє із них – на стаціонарному лікуванні, інші – на амбулаторному.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травняВорог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Станом на 27 травня було відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. У ДСНС повідомили, що виявили тіла вже 17 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Також, 27 травня о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Відомо про одну загиблу жінку та ще 12 постраждалих – про це повідомили у пресслужбі ХОВА.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харкова 25 травня і 27 числа.".