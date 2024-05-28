У якому стані постраждалі від ударів по Харкову 25 і 27 травня: дані ХОВА
У ХОВА повідомили про стан постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харкова 25 травня і 27 числа.
Зокрема, після обстрілів міста 25 травня в лікарнях залишається 20 постраждалих. Дві людини досі – у тяжкому стані. Один з постраждалих – у вкрай тяжкому стані з негативною динамікою.
13-річного хлопчика, який отримав осколкові поранення в центрі міста виписали додому.
Після обстрілів Харкова 27 травня шпиталізовані 8 людей. Троє із них – на стаціонарному лікуванні, інші – на амбулаторному.
Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. Ворог скинув на ТЦ два КАБи. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Станом на 27 травня було відомо про 18 загиблих та 48 постраждалих. У ДСНС повідомили, що виявили тіла вже 17 людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.
Також, 27 травня о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Відомо про одну загиблу жінку та ще 12 постраждалих – про це повідомили у пресслужбі ХОВА.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харкова 25 травня і 27 числа.".