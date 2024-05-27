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Жінка загинула, ще 10 людей постраждали від удару по підприємству в Харкові

Події 17:16   27.05.2024
Олена Нагорна
Жінка загинула, ще 10 людей постраждали від удару по підприємству в Харкові

Одинадцять людей постраждали внаслідок удару КАБом по цивільному підприємству у Холодногірському районі Харкова після 16-ї години 27 травня. Одна з поранених – померла.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що є руйнування виробничих приміщень.

Нагадаємо, о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району. Раніше було відомо про чотирьох постраждалих, один з яких – у вкрай тяжкому стані.

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 17:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одинадцять людей постраждали внаслідок удару КАБом по цивільному підприємству у Холодногірському районі Харкова після 16-ї години 27 травня. Одна з поранених – померла".