Жінка загинула, ще 10 людей постраждали від удару по підприємству в Харкові
Одинадцять людей постраждали внаслідок удару КАБом по цивільному підприємству у Холодногірському районі Харкова після 16-ї години 27 травня. Одна з поранених – померла.
Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він також додав, що є руйнування виробничих приміщень.
Нагадаємо, о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району. Раніше було відомо про чотирьох постраждалих, один з яких – у вкрай тяжкому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 17:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одинадцять людей постраждали внаслідок удару КАБом по цивільному підприємству у Холодногірському районі Харкова після 16-ї години 27 травня. Одна з поранених – померла".