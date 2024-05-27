Удар по промзоні в Харкові: четверо постраждалих, один із них – дуже тяжкий

Чотири людини постраждали внаслідок удару по промзоні в Холодногірському районі Харкова після 16-ї години.

Один із постраждалих – у вкрай тяжкому стані, повідомив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району.