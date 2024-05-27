Удар по промзоне в Харькове: четверо пострадавших, один из них — очень тяжелый

Четыре человека пострадали в результате удара по промзоне в Холодногорском районе Харькова после 16 часов.

Один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии, сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района.