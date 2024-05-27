Враг ударил по промзоне в Холодногорском районе Харькова — Терехов
В Харькове попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района, сообщил мэр Игорь Терехов.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: промзона, терехов, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 16:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района, сообщил мэр Игорь Терехов".