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Враг ударил по промзоне в Холодногорском районе Харькова — Терехов

Происшествия 16:30   27.05.2024
Елена Нагорная
Враг ударил по промзоне в Холодногорском районе Харькова — Терехов

В Харькове попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района, сообщил мэр Игорь Терехов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 16:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района, сообщил мэр Игорь Терехов".