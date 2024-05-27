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Ворог ударив по промзоні в Холодногірському районі Харкова – Терехов

Події 16:30   27.05.2024
Олена Нагорна
Ворог ударив по промзоні в Холодногірському районі Харкова – Терехов

У Харкові влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району, повідомив мер Ігор Терехов.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом.

Автор: Олена Нагорна
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16:30
Ворог ударив по промзоні в Холодногірському районі Харкова – Терехов

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 16:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району, повідомив мер Ігор Терехов.".