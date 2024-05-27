Ворог ударив по промзоні в Холодногірському районі Харкова – Терехов
У Харкові влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району, повідомив мер Ігор Терехов.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, о 16:13 у Харкові пролунав вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про керовану авіабомбу над містом.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: промзона, терехов, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 16:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові влучання зафіксоване у промзоні Холодногірського району, повідомив мер Ігор Терехов.".