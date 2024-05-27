Женщина погибла, еще 10 человек пострадали от удара по предприятию в Харькове
Одиннадцать человек пострадали в результате удара КАБом по гражданскому предприятию в Холодногорском районе Харькова после 16 часов 27 мая. Одна из раненых — скончалась.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он также добавил, что есть разрушения производственных помещений.
Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. Ранее было известно о четверых пострадавших, один из которых — в крайне тяжелом состоянии.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, погибшая, пострадавшие, синегубов, удар, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Женщина погибла, еще 10 человек пострадали от удара по предприятию в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 17:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одиннадцать человек пострадали в результате удара КАБом по гражданскому предприятию в Холодногорском районе Харькова после 16 часов 27 мая. Одна из раненых — скончалась".