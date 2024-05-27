Женщина погибла, еще 10 человек пострадали от удара по предприятию в Харькове

Одиннадцать человек пострадали в результате удара КАБом по гражданскому предприятию в Холодногорском районе Харькова после 16 часов 27 мая. Одна из раненых — скончалась.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он также добавил, что есть разрушения производственных помещений.

Напомним, в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. Ранее было известно о четверых пострадавших, один из которых — в крайне тяжелом состоянии.