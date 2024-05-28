В каком состоянии пострадавшие от ударов по Харькову 25 и 27 мая: данные ХОВА
В ХОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате вражеских обстрелов Харькова 25 мая и 27 числа.
В частности, после обстрела города 25 мая в больницах остается 20 пострадавших. Два человека до сих пор – в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой.
13-летнего мальчика, получившего осколочные ранения в центре города, выписали домой.
После обстрелов Харькова 27 мая госпитализированы 8 человек. Трое из них – на стационарном лечении, другие – на амбулаторном.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. Враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. По состоянию на 27 мая было известно о 18 погибших и 48 пострадавших. В ГСЧС сообщили, что обнаружили тела уже 17 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.
Также, 27 мая в 16:13 в Харькове прогремел взрыв. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о корректируемой авиабомбе над городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в промзоне Холодногорского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Известно об одной погибшей женщине и еще 12 пострадавших — об этом сообщили в пресслужбе ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, обстрелы, пострадавшие, состояние, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате вражеских обстрелов Харькова 25 мая и 27 числа.".