Главные новости Харькова 28 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости Харькова — в хронике МГ «Объектив».
07:02
Воздушная тревога ночью в Харькове прекращалась всего на полчаса
В течение практические всей ночи в Харькове продолжалась воздушная тревога. Короткий отбой дали в 23:54. Однако уже в 00:22 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:00 утра. Воздушные силы ВСУ сразу после полуночи предупреждали о ракетной опасности.
Над южными и центральными областями Украины кружили «шахеды». Под утро ВС ВСУ сообщили об активности российской тактической авиации.
В Харькове ночью обошлось без взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 07:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости Харькова — в хронике МГ «Объектив»".