Главные новости Харькова 28 мая: как прошла ночь

Основные новости Харькова — в хронике МГ «Объектив».

07:02

Воздушная тревога ночью в Харькове прекращалась всего на полчаса

В течение практические всей ночи в Харькове продолжалась воздушная тревога. Короткий отбой дали в 23:54. Однако уже в 00:22 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:00 утра. Воздушные силы ВСУ сразу после полуночи предупреждали о ракетной опасности.

Над южными и центральными областями Украины кружили «шахеды». Под утро ВС ВСУ сообщили об активности российской тактической авиации.

В Харькове ночью обошлось без взрывов.