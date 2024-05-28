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Главные новости Харькова 28 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:02   28.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 28 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости Харькова — в хронике МГ «Объектив».

07:02

Воздушная тревога ночью в Харькове прекращалась всего на полчаса

В течение практические всей ночи в Харькове продолжалась воздушная тревога. Короткий отбой дали в 23:54. Однако уже в 00:22 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:00 утра. Воздушные силы ВСУ сразу после полуночи предупреждали о ракетной опасности.

Над южными и центральными областями Украины кружили «шахеды». Под утро ВС ВСУ сообщили об активности российской тактической авиации.

В Харькове ночью обошлось без взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 07:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости Харькова — в хронике МГ «Объектив»".