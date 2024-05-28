Еще один «прилет» — по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил подробности
Вражеская авиабомба около 17 часов 28 мая ударила по гаражам в Киевском районе Харькова.
Как сообщил мэр Игорь Терехов, несколько гаражей — горят. По предварительным данным, пострадавших нет.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что этот удар был нанесен около 17 часов.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35. Председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов написал об обстреле громады. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства. Пострадавших нет. Кроме того, взрывы слышали в Харькове в 16:50.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бомба, взрывы, гаражи, КАБ, київський район, киевский район, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеская авиабомба около 17 часов 28 мая ударила по гаражам в Киевском районе Харькова".