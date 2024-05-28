Еще один «прилет» — по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил подробности

Вражеская авиабомба около 17 часов 28 мая ударила по гаражам в Киевском районе Харькова.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, несколько гаражей — горят. По предварительным данным, пострадавших нет.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что этот удар был нанесен около 17 часов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35. Председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов написал об обстреле громады. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства. Пострадавших нет. Кроме того, взрывы слышали в Харькове в 16:50.