Ще один «приліт» – по Київському району Харкова: Терехов повідомив подробиці

Ворожа авіабомба близько 17-ї години 28 травня вдарила по гаражах у Київському районі Харкова.

Як повідомив мер Ігор Терехов, за гаражами почалася пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що цього удару було завдано близько 17-ї години.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35. Голова Малоданилівської ТГ Олександр Гололобов написав про обстріл громади. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району, внаслідок чого виникла пожежа на території фермерського господарства. Постраждалих немає. Крім того, вибухи чули у Харкові о 16:50.