Ночной удар по Боровой на Харьковщине: есть раненый, сгорели два дома (фото)

В 23:05 27 мая армия РФ ударили по Боровой Изюмского района.

«Горели два жилых дома. Пострадал 70-летний мужчина, госпитализирован с взрывными ранениями. По другому адресу возник пожар на отделении «Новой Почты», — сообщил утром 28 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.

Отметим, в течение практические всей ночи в Харькове и области продолжалась воздушная тревога. Короткий отбой дали в 23:54. Однако уже в 00:22 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:40 утра.