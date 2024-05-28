Ночной удар по Боровой на Харьковщине: есть раненый, сгорели два дома (фото)
Фото: Олег Синегубов/telegram
В 23:05 27 мая армия РФ ударили по Боровой Изюмского района.
«Горели два жилых дома. Пострадал 70-летний мужчина, госпитализирован с взрывными ранениями. По другому адресу возник пожар на отделении «Новой Почты», — сообщил утром 28 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.
Отметим, в течение практические всей ночи в Харькове и области продолжалась воздушная тревога. Короткий отбой дали в 23:54. Однако уже в 00:22 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:40 утра.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, новости Харькова, обстрел, пожары, прилет, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 23:05 27 мая армия РФ ударили по Боровой Изюмского района".