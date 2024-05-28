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Ночной удар по Боровой на Харьковщине: есть раненый, сгорели два дома (фото)

Происшествия 07:43   28.05.2024
Оксана Горун
Ночной удар по Боровой на Харьковщине: есть раненый, сгорели два дома (фото) Фото: Олег Синегубов/telegram

В 23:05 27 мая армия РФ ударили по Боровой Изюмского района.

«Горели два жилых дома. Пострадал 70-летний мужчина, госпитализирован с взрывными ранениями. По другому адресу возник пожар на отделении «Новой Почты», — сообщил утром 28 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.

Фото: пожар в Боровой после прилета 27 мая 2024 2
Фото: Олег Синегубов/telegram

Отметим, в течение практические всей ночи в Харькове  и области продолжалась воздушная тревога. Короткий отбой дали в 23:54. Однако уже в 00:22 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:40 утра.

Фото: пожар в Боровой после прилета 27 мая 2024
Фото: Олег Синегубов/telegram

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Фото: пожар в Боровой после прилета 27 мая 2024 4
Фото: Олег Синегубов/telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 07:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 23:05 27 мая армия РФ ударили по Боровой Изюмского района".