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17 пострадавших и погибшая: Синегубов — о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:42   28.05.2024
Оксана Горун
17 пострадавших и погибшая: Синегубов — о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 мая проинформировал о том, что натворили российские террористы на Харьковщине за сутки.

Наибольшее количество пострадавших — в Харькове. Его продолжают терроризировать ударами планирующих авиабомб. 28 мая УМПБ Д-30 ударили по Холодногорскому и Шевченковскому районам.

«Повреждено нежилое здание частного предприятия, автомобиль. Повреждены также здания художественного колледжа, магазины и т.д. Погибла женщина. Ранены 13 человек», — сообщил Синегубов.

Еще двое раненых — в селе Землянки Чугуевского района. По нему били из дрона, раненые — гражданские мужчины.

70-летний мужчина пострадал от удара по Боровой в 23:05. Там горели частные дома.

Еще одна  пострадавшая — в селе Мартовое Чугуевского района. Там повреждены четыре дома.

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В результате удара КАБ по Липцам разрушены и повреждены пять многоквартирных домов. В селе Новоосиново Куриловской громады горел дом и хозпостройка. Там обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 мая проинформировал о том, что натворили российские террористы на Харьковщине за сутки".