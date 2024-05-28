17 пострадавших и погибшая: Синегубов — о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 мая проинформировал о том, что натворили российские террористы на Харьковщине за сутки.
Наибольшее количество пострадавших — в Харькове. Его продолжают терроризировать ударами планирующих авиабомб. 28 мая УМПБ Д-30 ударили по Холодногорскому и Шевченковскому районам.
«Повреждено нежилое здание частного предприятия, автомобиль. Повреждены также здания художественного колледжа, магазины и т.д. Погибла женщина. Ранены 13 человек», — сообщил Синегубов.
Еще двое раненых — в селе Землянки Чугуевского района. По нему били из дрона, раненые — гражданские мужчины.
70-летний мужчина пострадал от удара по Боровой в 23:05. Там горели частные дома.
Еще одна пострадавшая — в селе Мартовое Чугуевского района. Там повреждены четыре дома.
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В результате удара КАБ по Липцам разрушены и повреждены пять многоквартирных домов. В селе Новоосиново Куриловской громады горел дом и хозпостройка. Там обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 мая проинформировал о том, что натворили российские террористы на Харьковщине за сутки".